2026 FIFA

Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz'de sular durulmuyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen takımda, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun performansı ve sonrasında yaşanan tartışmalar gündemin ilk sırasına yerleşti.

Altıncı Dünya Kupası serüvenine başlayan deneyimli oyuncunun ilk maçtaki etkisiz oyunu, takım içinde çatlak seslerin yükselmesine neden oldu. Basına yansıyan gelişmelere göre, genç oyuncu Joao Neves'in maçın ardından yaptığı değerlendirmeler krizin fitilini ateşledi.

NEVES'İN SÖZLERİ TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

Joao Neves karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun takım ve futbol için öneminin farkında olduklarını belirtti. Ancak genç futbolcu, efsane ismin güncel durumda diğer oyunculardan bir farkı olmadığını ve herkes gibi sadece takıma katkı sağlamak için orada bulunduğunu ifade etti. Bu sözler, Portekiz kamuoyunda geniş yankı buldu.

Neves'in, Ronaldo'yu sıradan bir takım arkadaşı olarak nitelendirmesi, yıldız oyuncunun hayranlarını öfkelendirdi. Açıklamaların hızla yayılmasının ardından Joao Neves'in sosyal medya hesapları, taraftarların yoğun eleştiri ve hakaretlerine maruz kaldı.

TAKIM İÇİ DENGE NASIL ETKİLENECEK?

Yaşanan bu gerilimin, kupaya puan kaybıyla başlayan Portekiz'in turnuva motivasyonunu doğrudan etkileme ihtimali üzerinde duruluyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Bruno Fernandes'in de tartışmalara dahil olarak Joao Neves'e destek vermesi, kadro içindeki gruplaşma endişelerini artırdı. Gelen değerlendirmelere göre, bu krizin hızlıca çözülememesi halinde Portekiz'in şampiyonluk hedefleri organizasyonun henüz başında yara alabilir.