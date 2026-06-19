Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına yönelik verilen "mutlak butlan" kararının yankıları sürüyor. Kararın ardından katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmalara ve kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabah'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu mevcut yönetimin olası bir değişimden çekindiğini öne sürdü.

PARTİDE ARINMA VURGUSU

Özgür Özel ve mevcut yönetime yönelik eleştirilerini dile getiren Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla yalnızca kendisinin değil, eski yönetimin de tam kadro göreve dönme hakkı kazandığını ifade etti. Parti içinde kapsamlı bir temizlik sürecine ihtiyaç duyulduğunu savunan Kılıçdaroğlu, teşkilatın kirlilikten arındırılması gerektiğini ve mevcut yapının bu arınma hamlesinden endişe duyduğunu iddia etti.

RÜŞVET İDDİALARI VE SEFERİHİSAR BELEDİYESİ

Bazı CHP'li belediyeler hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, rüşvet veren kişilerin itiraflarının kayıtlara geçtiğini aktardı. Telefon görüşmelerinin uyuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, Seferihisar Belediyesi ile ilgili soruşturmada tüm para transferlerinin tespit edildiğini vurgulayarak, ortadaki somut deliller karşısında sürecin siyasi bir operasyon olarak geçiştirilemeyeceğini savundu.

YENİ KURULTAY SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kılıçdaroğlu, parti içindeki hukuki ve siyasi krizin aşılması için olağanüstü değil, olağan kurultay yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yargıtay aşamasındaki itiraz başvurusunun genel merkez tarafından geri çekilmesi durumunda, sürecin hızlanacağını bildirdi. Mahkemenin önceki süreci şaibe gerekçesiyle iptal etmesi nedeniyle eski delegelerle yola devam edilemeyeceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu; mahalle delege seçimlerinden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla en fazla 4-5 ay içinde büyük kurultayın toplanabileceğini ifade etti.