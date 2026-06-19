HSK tarafından 12 Haziran’da yayımlanan 2026 yılı Ana Kararnamesi ile adli ve idari yargıda toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname kapsamında yargı teşkilatında çok sayıda üst düzey atama da gerçekleştirildi.

Terör ve örgütlü suçlar alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ahmet Şahin’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetim kadrosunda görev alacak olması Alanya’da memnuniyetle karşılandı.

TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ALANINDA DENEYİMLİ İSİM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen terör ve örgütlü suç soruşturmalarında görev yapan Şahin, özellikle bu alandaki tecrübesiyle tanınıyor.

HSK Ana Kararnamesi kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilen Şahin’in, başkentte yürütülecek önemli soruşturma ve adli süreçlerde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.