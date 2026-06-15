Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme, belirli şartları taşıyan araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşması durumunda kapsam, başvuru şartları ve fiyat limitleri de netleşecek.
DÜZENLEME ŞİMDİLİK SADECE TEKLİF AŞAMASINDA
TBMM'ye sunulan düzenleme şu an için yürürlüğe girmiş değil. Kanunlaşabilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerinden geçmesi, ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Bu nedenle bugün itibarıyla emeklilere yönelik herhangi bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor.
HANGİ ARAÇLARIN KAPSAMA GİRMESİ BEKLENİYOR?
Teklifte dikkat çeken kriterlerden biri yerli üretim oranı oldu. Buna göre en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçların kapsamda yer alabileceği belirtiliyor.
Otomotiv sektöründe konuşulan ve şartları karşılayabileceği değerlendirilen modeller arasında şunlar bulunuyor:
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Togg T10X
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Togg T10F
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Fiat Egea Sedan
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Fiat Egea Cross
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Renault Clio
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Renault Megane Sedan
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Toyota Corolla
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Toyota Corolla Hybrid
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Toyota C-HR Hybrid
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Hyundai i20
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Hyundai Bayon
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Dacia Duster
FİYATLARDA NE KADAR AVANTAJ OLUŞABİLİR?
Düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması ve araçların kapsama alınması halinde ortaya çıkabilecek yaklaşık fiyat seviyeleri şöyle:
Fiat Egea Sedan: 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında
Fiat Egea Cross: 900 bin TL ile 1,1 milyon TL arasında
Renault Clio: 900 bin TL ile 1,2 milyon TL arasında
Renault Megane Sedan: 1,1 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında
Toyota Corolla: 1,1 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında
Toyota Corolla Hybrid: 1,3 milyon TL ile 1,7 milyon TL arasında
Toyota C-HR Hybrid: 1,2 milyon TL ile 1,6 milyon TL arasında
Hyundai i20: 850 bin TL ile 1,1 milyon TL arasında
Hyundai Bayon: 950 bin TL ile 1,3 milyon TL arasında
Dacia Duster: 1,1 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında
Togg T10X: Yaklaşık 1,4 milyon TL ile 1,6 milyon TL arasında
Togg T10F: Yaklaşık 1,6 milyon TL ile 2 milyon TL arasında
Söz konusu rakamlar resmi fiyatlar değil. Nihai fiyatlar aracın motor seçeneği, donanım paketi ve düzenlemenin son haline göre değişebilecek.
EN ÇOK MERAK EDİLEN KONU: KİMLER YARARLANACAK?
Teklifte tüm emeklilerin kapsama alınıp alınmayacağı henüz netleşmedi. Meclis'e sunulan metinde bazı emekli grupları için farklı kriterlerin uygulanabileceği belirtiliyor. Özellikle Bağ-Kur emeklilerine yönelik özel bir düzenleme ihtimali de gündemde yer alıyor.
SON KARARI MECLİS VERECEK
Emeklilere ÖTV'siz araç alım hakkı getirilmesini öngören teklif önümüzdeki günlerde Meclis'te değerlendirilecek. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde hangi araçların kapsamda olacağı, kaç yılda bir araç alınabileceği ve uygulanacak üst fiyat sınırları da açıklanacak.
Şimdilik teklif aşamasında bulunan düzenleme, özellikle araç sahibi olmak isteyen emekliler tarafından yakından takip ediliyor.