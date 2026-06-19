ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine verdiği mülakatta Venezuela ile ilgili yeni bir planı dile getirdi. Sözcü'nün aktardığı habere göre Trump, ülkenin ABD'ye katılarak 51. eyalet olmasının ciddi bir ihtimal taşıdığını ve bölgeyi yönetmek üzere bir vali atayabileceğini bildirdi.

Açıklamalarında Venezuela'nın enerji kaynaklarına vurgu yapan Trump, bölgedeki 40 trilyon dolarlık petrol rezervinin ABD ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme işaret etti. Bu söylem, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 Ocak tarihinde başkent Caracas'taki konutundan kaçırılarak ABD'ye götürülmesinin ardından başlayan yeni diplomatik sürecin gölgesinde geldi.

GEÇMİŞTE KANADA VE GRÖNLAND İÇİN DE SÖYLEMİŞTİ

ABD

Başkanı'nın sınır ötesi toprakları eyalet yapma fikri ilk kez gündeme gelmiyor. Şubat ayında başkent Washington'da yaptığı bir konuşmada Grönland'ı satın alma fikrini yineleyen Trump, Kanada'yı 51'inci, Grönland'ı 52'nci ve Venezuela'yı 53'üncü eyalet yapma düşüncesini kamuoyuyla paylaşmıştı.

CARACAS İLE DİPLOMATİK SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Küresel enerji piyasalarında dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela, ABD dış politikasında enerji güvenliği bağlamında yakından takip ediliyor. Maduro'nun ABD'ye götürülmesinden bu yana Washington yönetimi ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez arasındaki temasların sürdüğü ve yetkililerin zaman zaman iyi ilişkiler vurgusu yaptığı aktarıldı.