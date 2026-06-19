Ağustos 2024'te düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan kılıç çatma ve "Subay Andı" okuma olayına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir karar alındı. Basına yansıyan son gelişmelere göre, olay sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Tabur Komutanı Halit Türkoğlu ile birlikte iki komutan hakkındaki ihraç kararı iptal edildi.

TEĞMENLER DE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Mezuniyet töreninin ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında, dönemin Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu başta olmak üzere İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç gibi yeni mezun teğmenler TSK'dan ihraç edilmişti. Aynı inceleme zincirinde, kılıçlı yemin töreninden sorumlu tutulan söz konusu üç komutanın da ordudan ilişiği kesilmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kamuoyunda uzun süre tartışılan kılıçlı yemin olayında komutanlar cephesindeki bu iptal kararı, disiplin soruşturması sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor. Askeri idari yargı ve Milli Savunma Bakanlığı itiraz mekanizmaları kapsamında, verilen disiplin cezalarının hukuki incelemeler sonucunda geri alınabildiği veya bozulabildiği biliniyor.

Alınan iptal kararının ardından, Tabur Komutanı Halit Türkoğlu ve diğer iki komutanın yasal statülerinin nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.