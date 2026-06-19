Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Kasten Öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık Emrah K. (33) tutuklu bulunduğu Tarsus Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. "Yardım ve yataklık" suçundan tutuklu bulunan sanık Keramettin K. (33) ile tutuksuz sanıklar Kemal K., Nihat Ç. ve Serdar K. ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Süleyman D.T.'nin askerde olduğu için katılamadığı duruşmada, maktul Yusuf Koçak'ın ağabeyi, taraf avukatları ve bir kadın tanık yer aldı. Adliye çevresinde ve salonunda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mahkeme Başkanından Tanığa İfade Çelişkisi Sorusu

Duruşmada tanık olarak dinlenen kadın, olay yerinde sanık Emrah K.'nin elinde hortum ve bez gördüğünü ancak havanın karanlık olması sebebiyle yerde kan izine rastlamadığını, aracın bagajının açıldığını da görmediğini iddia etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, tanığın ilk ifadesinde yerde kan izleri gördüğünü beyan ettiğini hatırlatarak, ifadeler arasındaki çelişkiyi sordu.

Sanık Emrah K: "Bıçağın Üzerine Düştü, Cesedi Bagaja Tek Başıma Koydum"

SEGBİS üzerinden ifade veren tutuklu sanık Emrah K., tanık kadının beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Olayı kasten gerçekleştirmediğini ileri süren sanık, "Maktul Yusuf Koçak önce bana bıçak salladı, ardından bıçağın üzerine düşerek yaşamını yitirdi. Merdivenlerdeki kan izlerini ben sildim" dedi.

Mahkeme başkanının cesedi araca kimin koyduğuna yönelik sorusu üzerine sanık Emrah K., "Keramettin'i bıçak çekerek rehin aldım. Suçlu benim. Cesedi kucağıma alarak tek başıma aracın bagajına ben koydum. O gece Süleyman kanı görünce bayıldı, onu da Keramettin ayılttı" ifadelerini kullandı.

"BENİDE ÖLDÜREBİLİRDİ"

Diğer tutuklu sanık Keramettin K. ise savunmasında olay gecesi Emrah K.'nin çok agresif olduğunu iddia ederek, "Beni bıçakla rehin aldı. Zor durumda kaldım, beni de öldürebilirdi. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada söz alan maktul Yusuf Koçak’ın ağabeyi ise tutuksuz sanıkların beyanlarının asılsız olduğunu öne sürerek tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Bir Sanığa Tahliye, Duruşma Eylül'e Ertelendi

BİR SANIĞA TAHLİYE DURUŞMA EYLÜL’E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tehdit zoruyla cesedi taşıdığını beyan eden tutuklu sanık Keramettin K.'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Cinayet zanlısı Emrah K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 10 Eylül tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim 2025'te Hacı Mehmet li Mahallesi Akçakıllık mevkisinde bir kişinin kavga neticesinde öldürüldüğü ve cansız bedeninin uçuruma atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden demircilik yaptığı öğrenilen E.K., Yusuf Koçak'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve K.K. ile birlikte cesedi aracın bagajına koyup Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki bir uçuruma attıklarını itiraf etmişti. Ekiplerin uçurumda yaptığı arama çalışmalarında Koçak'ın cansız bedenine ulaşılmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve K.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet AL