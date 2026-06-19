Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 77-75 kazanarak sezonu zirvede tamamladı.

Sözcü'nün aktardığına göre, maçın kaderini belirleyen isim Tarık Biberovic oldu. Genç oyuncunun son saniyede kaydettiği üç sayılık basket maça noktayı koyarken, seride durumu 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu resmen ilan etti.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK SERİSİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Elde edilen bu zaferle birlikte sarı-lacivertli takım, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. Kulüp tarihinin toplamdaki 13. şampiyonluğuna ulaşan ekip, ligdeki istikrarlı hakimiyetini korumaya devam ediyor.

Fenerbahçe Beko'nun lig tarihindeki kupa zaferleri özellikle 2000'li yılların ortasından itibaren büyük bir ivme kazandı. Takım daha önce 1990-1991 sezonunda başlayan şampiyonluk serüvenine; 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kazandığı kupalarla yenilerini eklemişti.