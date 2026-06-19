Gazipaşa'da D-400 karayolunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin karıştığı şiddetli çarpışma sonucunda her iki araç da kullanılamaz duruma geldi. Kaza anına şahit olan bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kazanın ardından yapılan ihbarla birlikte polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Alanya yönüne ulaşımı da yakından ilgilendiren ana güzergahta, emniyet güçleri tarafından hızla çevre güvenliği sağlandı. Trafik akışı, olası riskleri önlemek amacıyla polis ekipleri tarafından kontrollü olarak yönlendirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Araçların aldığı ağır fiziki hasara rağmen kazada herhangi bir ölüm veya ağır yaralanma vakasının bildirilmemesi büyük bir faciayı önledi. Olay yerindeki güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından karayolundaki trafik akışını normale döndürmek için çalışma yapıldı.