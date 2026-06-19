VM Medical Park Pendik Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Beste Nigar Gök, güneşten korunma yöntemleri ve doğru krem kullanımı hakkında kritik uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre, güneş kremleri yalnızca cilt kanseri riskini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda ciltte oluşan lekelenmelerin de büyük ölçüde önüne geçiyor.

Güneşten yayılan ultraviyole (UV) ışınlarının cilt üzerinde hem anlık hem de kalıcı hasarlar bırakabildiği belirtildi. Kısa vadede yanık ve lekelere yol açan bu ışınlar, uzun vadede elastikiyet kaybı, sarkma ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini hızlandırarak çeşitli cilt kanseri türlerine zemin hazırlıyor.

GÜNLÜK KULLANIMDA HANGİ SPF TERCİH EDİLMELİ?

Güneş koruyucu seçerken güneşe maruz kalma süresinin dikkate alınması gerektiği aktarıldı. Günlük rutin için SPF 30 koruma faktörünün çoğu zaman yeterli olduğu ifade edilirken; deniz, havuz veya uzun süreli açık hava sporlarında SPF 50 ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.

UVA VE UVB IŞINLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Dermatoloji uzmanlarının sıklıkla altını çizdiği geniş spektrumlu koruma ihtiyacı, güneş ışınlarının farklı dalga boylarından kaynaklanıyor. UVB ışınları cilt yüzeyinde doğrudan güneş yanıklarına sebep olurken, UVA ışınları daha alt katmanlara inerek hücresel düzeyde yaşlanmayı tetikliyor. Bu nedenle sadece yüksek faktörlü değil, her iki ışın türünü de bloke eden geniş spektrumlu kremlerin kullanılması sağlıklı bir cilt için hayati önem taşıyor.

KREM SÜRERKEN EN SIK HANGİ HATALAR YAPILIYOR?

Dr. Gök'ün aktardığı bilgilere göre, ürünü güneşe çıkmadan hemen önce sürmek ve gün içinde yenilememek koruyuculuğu büyük ölçüde düşürüyor. Ayrıca bulutlu havalarda güneş kremi sürmemek ve uygulamayı sadece yüz bölgesiyle sınırlı tutmak da yaygın hatalar arasında bulunuyor. Özellikle kulak, ense, boyun, dudak, el sırtı ve ayak üstü gibi bölgelerin sıkça ihmal edildiği vurgulanıyor.

HASSAS CİLTLER VE BEBEKLER İÇİN NE YAPILMALI?

Cilt tipine uygun ürün seçimi, koruma sürecinin etkinliğini doğrudan etkiliyor. Hassas, egzamalı veya rozasea (gül hastalığı) şikayeti olan ciltlerde mineral filtreli kremler önerilirken, makyaj altına sürmek isteyenler veya sporcular için kimyasal filtreli hafif yapılı ürünler pratik bir alternatif oluşturuyor. Bebeklerin ilk 6 aylık döneminde ise güneş kremi kullanımı tavsiye edilmiyor; bunun yerine UPF korumalı özel kıyafetlerin kullanılması gerektiği belirtiliyor.

GÜNEŞ KREMİ TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Sadece krem kullanımının tam bir koruma sağlamayacağı da uzmanlar tarafından hatırlatılıyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu kalınmadıkça doğrudan güneşe çıkılmaması gerekiyor. Geniş siperlikli şapkalar ve UV korumalı gözlüklerle önlemlerin desteklenmesi, ayrıca kum, su veya beton gibi yüzeylerden yansıyan ışınların gölgede dahi cilde ulaşabileceğinin unutulmaması tavsiye ediliyor.