Antalya Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Ayhan Yurt'un 2,5 yaşındaki köpeği Miço, arama kurtarma faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, sahibiyle her gün mesaiye giden sevimli köpek, zamanla geliştirdiği refleksler sayesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların imdadına koşuyor.

Yat limanında hem sahil güvenlik ekiplerinin hem de vatandaşların sevgisini kazanan Miço, çikolata rengiyle dikkat çekiyor. Mesleğinde 20 yılı geride bırakan polis memuru Ayhan Yurt'un aktardığına göre, alınan özel eğitimler sayesinde köpek, tehlike anında hiçbir komut beklemeden suya atlayarak yardıma muhtaç kişilere ulaşıyor.

BOĞULMA VAKALARINA ANINDA MÜDAHALE

Miço'nun kurtarma operasyonlarındaki en büyük yardımcısı, üzerinde taşıdığı özel donanımlı giysi oluyor. Suya girdiğinde boğulma tehlikesi yaşayan kişiye güven veren köpek, kazazedenin kıyafetine tutunmasının ardından hızla kıyıya doğru yüzmeye başlıyor. Yurt, köpeğinin sadece bir can dostu olmadığını, aynı zamanda aktif olarak hayat kurtardığını bildirdi.

KÖPEKLİ SU KURTARMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Dünya genelinde uygulanan köpekli su kurtarma eğitimlerinde, hayvanların taşıdığı özel yüzdürme yelekleri kritik bir rol oynuyor. Panik halindeki kazazedeler bu yeleklere tutunduğunda, köpekler güçlü yüzme içgüdüleriyle insan ağırlığını kolayca çekerek güvenli bölgeye ulaştırabiliyor. Miço'nun uyguladığı bu yöntem, profesyonel arama kurtarma ekiplerinin denizdeki operasyonel gücünü artırıyor.

TURİSTLERİN VE ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ

Saldırganlık içgüdülerinden tamamen uzak bir şekilde yetiştirilen Miço, Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı konumunda. İnsanlarla çok iyi anlaştığını belirten Ayhan Yurt, köpeğinin tehlike anında kendisi olmasa bile inisiyatif alarak yardıma koşabildiğini açıkladı. Duygusal ve zeki yapısıyla öne çıkan Miço, kaybolan eşyaların bulunması gibi farklı görevlerde de ekiplere başarıyla destek veriyor.