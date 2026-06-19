Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Oktay İzzet Kurtlu’dan haber alamayan yakınları ve ailesi endişe yaşadı. Evde bulunan Kurtlu için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Kurtlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından genç adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerinde bir not bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Kurtlu’nun kısa süre önce ceza infaz kurumundan tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma sürüyor.