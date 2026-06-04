CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararının ardından parti içindeki belirsizlik devam ederken, olası senaryolar da siyaset gündeminde yerini koruyor. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni parti seçeneğini ancak bir “felaket senaryosu” kapsamında değerlendirebileceklerini söylemişti. Özel, CHP’den ayrılarak yeni bir oluşuma geçme yönünde alınmış bir karar bulunmadığını ifade etmişti.

YENİ PARTİ DEĞİL, MEVCUT YAPI FORMÜLÜ İDDİASI

tv100 yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş ise kulislerde farklı bir hazırlığın konuşulduğunu öne sürdü. Yarkadaş’ın iddiasına göre, Özgür Özel’e yakın isimler tamamen yeni bir parti kurmak yerine, seçime katılma hakkı bulunan mevcut bir siyasi parti üzerinden hareket etme seçeneğini değerlendiriyor.

Yarkadaş, Ankara’daki bir milletvekiline bu yönde çalışma yapılması için talimat verildiğini iddia ederek, hazırlığın Meclis’te grup kurabilecek bir siyasi zemin oluşturmayı amaçladığını söyledi.

“YEDEKTE DURSUN” DÜŞÜNCESİ

Kulislerde konuşulan senaryoya göre bu hazırlık, CHP’den kopuş anlamına gelmiyor. İddiaya göre amaç, kurultay sürecinde yaşanabilecek farklı gelişmelere karşı alternatif bir siyasi alan oluşturmak.

Yarkadaş, olası bir kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden yönetimi devralması veya kurultayın yapılamaması ihtimaline karşı böyle bir seçeneğin masada tutulduğunu öne sürdü.

İMAMOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yarkadaş’ın açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Gazeteci, hazırlıkların arkasındaki gerekçelerden birinin İmamoğlu’nun siyasi faaliyetlerini sürdürebileceği bir platform oluşturmak olduğunu savundu.

CHP’DE KURULTAY TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Parti içinde yalnızca yeni siyasi oluşum iddiaları değil, kurultayın nasıl ve ne zaman yapılacağı konusu da tartışılıyor. Özgür Özel cephesi mevcut tedbir kararlarının olağanüstü kurultaya engel oluşturmadığını savunurken, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise hukuki süreç tamamlanmadan kurultay yapılamayacağını öne sürüyor.