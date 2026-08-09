Kaza, Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle yolcu otobüsü kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazada yaralananlara müdahale etmek için çalışma başlattı.

YARALILAR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Kazanın ardından bölgede hareketli dakikalar yaşanırken, ilk belirlemelere göre yaralanan kişilerin bulunduğu öğrenildi. Yaralı sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin ise henüz ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazanın meydana geliş nedeni ve otobüsteki yolcu sayısına ilişkin bilgiler de henüz netleşmedi.

Kazayla ilgili inceleme sürerken, yetkililerden gelecek yeni açıklamalarla yaralıların durumunun ve olayın ayrıntılarının netlik kazanması bekleniyor.