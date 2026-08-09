Dolandırıcıların son yönteminde UETS'den gönderilmiş izlenimi verilen e-postalar kullanılıyor. Mahkeme veya noter kaynaklı bir tebligat bulunduğu algısı oluşturularak vatandaşların korku ve merak duygusundan yararlanılıyor.

LOGOLARI BİLE TAKLİT EDİYORLAR

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcılık yönteminin son derece profesyonel şekilde hazırlandığına dikkat çekerek UETS'nin görünümünün ve kullanılan logoların taklit edildiğini söyledi.

Kırık, vatandaşların "Mahkemeden ne geldi?" veya "Noterden ne geldi?" düşüncesiyle e-postadaki bağlantıya tıklayabildiğini, asıl tehlikenin de bu noktada başladığını ifade etti.

SAHTE e-DEVLET SAYFASINA YÖNLENDİRİYORLAR

E-postada bulunan bağlantıya tıklayan kullanıcılar, gerçek e-Devlet giriş ekranına oldukça benzeyen sahte bir internet sayfasına yönlendiriliyor. Kullanıcının bu ekrana T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini girmesi durumunda bilgiler doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor.

Kırık, ele geçirilen bilgilerin daha sonra vatandaşların adına gerçekleştirilecek farklı dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabileceği konusunda uyardı.

EXCEL DOSYASIYLA CİHAZI ELE GEÇİREBİLİYORLAR

Tehlikenin yalnızca e-Devlet şifresiyle sınırlı olmadığı belirtildi. Sahte e-postalara eklenen ve Excel dosyası gibi görünen belgelerin zararlı yazılım içerebildiğini ifade eden Kırık, bu dosyalar üzerinden telefon, tablet veya bilgisayara uzaktan erişim sağlanabileceğini söyledi.

Kırık'a göre kullanılan Truva atı türü zararlı yazılımlar sayesinde saldırganlar cihazın kontrolünü ele geçirebiliyor. Ardından kişisel verileri kullanmakla tehdit edilen mağdurlardan kripto para üzerinden fidye istenebiliyor.

GÖNDEREN E-POSTA ADRESİNE DİKKAT

Vatandaşların yalnızca e-postada görünen kurum adına veya logoya güvenmemesi gerektiğini vurgulayan Kırık, gerçek gönderen adresinin mutlaka kontrol edilmesini istedi.

Resmi kurumların "gov.tr" uzantılı adresler kullandığını hatırlatan Kırık, farklı veya şüpheli uzantılardan gönderilen mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

MESAJDAKİ LİNKE TIKLAMAYIN

Kırık, e-posta veya SMS üzerinden gelen bağlantılar yerine vatandaşların doğrudan resmi kanalları kullanmasını önerdi. e-Devlet işlemleri için mobil uygulamanın kullanılması veya internet tarayıcısının adres çubuğuna doğrudan turkiye.gov.tr yazılması gerektiğini söyledi.

Özellikle "Mahkemeden dosyanız var", "Noterden ihtar geldi" veya benzeri ifadelerle panik yaratmaya çalışan mesajlarda bulunan bağlantılara tıklanmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Şüpheli bağlantıya tıklayıp bilgilerini girdiğini düşünen vatandaşların e-Devlet şifrelerini vakit kaybetmeden değiştirmeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaları gerektiği belirtildi. Zararlı yazılım bulaştığından şüphelenilen cihazlar için de gerekli teknik önlemlerin alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.