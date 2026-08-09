Yangın, saat 04.15 sıralarında Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı alışveriş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin eksi 1 ve eksi 2’nci katlarında bulunan kafeteryaların yer aldığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

ALEVLER DIŞ CEPHEYE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, alışveriş merkezinin dış kısmında bulunan klima sistemlerinin yer aldığı bölüme ulaştı. Alevlerin dış cepheyi sarmasıyla birlikte çevrede bulunan vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri alışveriş merkezinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının binanın diğer bölümlerine yayılmasını engellemek için çalışma başlattı.

İTFAİYEDEN YOĞUN MÜDAHALE

Ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ardından alışveriş merkezinde yoğun duman oluşması nedeniyle itfaiye ekipleri tahliye ve havalandırma çalışması gerçekleştirdi.

Soğutma çalışmalarının ardından binada inceleme yapan ekipler, yangından bazı iş yerlerinin etkilendiğini ve maddi hasar meydana geldiğini belirledi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle alışveriş merkezinde ziyaretçi yoğunluğunun bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Yangının kafeteryaların bulunduğu bölümde neden çıktığının belirlenmesi amacıyla ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi. Hasarın boyutunun yapılacak detaylı çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor. (DHA)