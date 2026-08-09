Kaza, saat 13.20 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 ACY 030 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT'ye bağlı 34 TN 1835 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü özel halk otobüsü yolcusu, şehirlerarası otobüsün şoförü ve yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı'nda yol trafiğe tamamen kapanırken, ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışması sürüyor. Kaza anı, özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün önündeki otobüse hızla yaklaştığı ve ardından çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yolcu otobüsü halk otobüsüne arkadan çarptı: 5 kişi yaralandı
BAŞAKŞEHİR'de şehirlerarası yolcu otobüsü, İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3'ü özel halk otobüsünde, 2'si şehirlerarası otobüste olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı öğrenildi. Kaza anı, özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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