Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD’dan paylaşılan verilere göre sarsıntının merkez üssü Göksun ilçesi olarak belirlendi.

DEPREM SAAT 15.06’DA MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre deprem, 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 15.06.54’te meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak ölçülürken, depremin yerin 11,42 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin koordinatları ise 37.99967 kuzey enlemi ve 36.38183 doğu boylamı olarak açıklandı.

GÖKSUN MERKEZLİ SARSINTI

Merkez üssü Göksun olan deprem, bölgede kısa süreli endişeye yol açtı. Sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve diğer resmi kurumların açıklamalarını takip etmeye başladı.

İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

AFAD DEPREMİN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin ayrıntıları şöyle:

Büyüklük: 3,5

Merkez üssü: Göksun, Kahramanmaraş

Tarih: 9 Ağustos 2026

Saat: 15.06.54

Derinlik: 11,42 kilometre

Depremin ardından bölgedeki gelişmeler ve resmi kurumlardan yapılabilecek yeni açıklamalar takip ediliyor.