ANTALYA Diş Hekimleri Odası Alanya Temsilcisi ve 28. Dönem CHP Milletvekili Adayı Dt. Murat Özçelik, Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş ve bölge sakinleriyle birlikte Yeniköy Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Özçelik, projenin bölge tarımı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gecikmenin üreticileri endişelendirdiğini ifade etti.

'12.6 BİN DEKARLIK ALANA SU SAĞLAYACAK'

Yeniköy ve Hacıkerimler mahalle sınırları içerisinde, Delice Çayı üzerine inşa edilen barajın tamamlanması halinde bölgenin tarımsal sulamasına ciddi katkı sağlayacağını belirten Özçelik, “Yaklaşık 12 bin 600 dekarlık alanın sulanması planlanıyor. Bu proje batı bölgemiz için hayati öneme sahip” dedi.

'2015’TE BAŞLADI, HALA TAMAMLANAMADI'

Baraj inşaatının 2015 yılında başladığını hatırlatan Özçelik, aradan geçen zamana rağmen projenin tamamlanamamasını eleştirerek, “2023 seçim sürecinde de bu barajın önemini dile getirmiş, en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurgulamıştık. Ancak gelinen noktada hala bitirilememiş olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

'İNŞAAT 3-4 AYDIR DURMUŞ DURUMDA'

İnşaat çalışmalarının ödenek yetersizliği nedeniyle durduğunu öne süren Özçelik, “AKP yetkilileri yaklaşık bir yıl önce 2025 yılı sonunda beton kaplamanın tamamlanacağını ve su tutulmaya başlanacağını ifade etmişti. Ancak yerinde yaptığımız incelemede inşaatın tamamlanmadığını ve su tutumunun başlamadığını görüyoruz. Hatta gövde inşaatı 3-4 aydır durmuş durumda” diye konuştu.

'ÜRETİCİLER İÇİN SU HAYATİ ÖNEMDE'

DSİ’nin son dönemde açık kanalların kapatılmasına yönelik kararlarına da değinen Özçelik, barajların tarımsal üretim açısından öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, “Barajların üreticilerimiz için ne kadar önemli olduğu açıkça görülmüştür. Yeniköy Barajı’nın bir an önce tamamlanması ve sulama sisteminin, kot farkı bulunan mahallelere de terfi sistemiyle ulaştırılması gerekiyor” dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bölge halkının süreci endişeyle takip ettiğini dile getiren Özçelik, “AKP yetkililerinin verdiği sözleri tutması ve barajın bir an önce bitirilerek üreticilerimizin suya kavuşması sağlanmalıdır. Biz bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi