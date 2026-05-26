Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail ordusu yoğun hava ve topçu saldırılarının ardından Lübnan'ın Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavtar beldesine girerek bölgeyi işgal etti. Uzatılan ateşkes kararına rağmen genişleyen kara harekatı, bölgedeki askeri gerilimi yeniden tırmandırdı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Nebatiye kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki belde çevresinde İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırıları düzenlendiği aktarıldı. Açıklamaya göre, sabah saat 07.00'de topçu atışlarıyla vurulan İsrail güçleri, 09.45'te dere yatağı çevresinde roketlerle hedef alındı. Ayrıca saat 08.45'te bölgeye ilerleyen birliklerle yaşanan çatışmada bir İsrail Merkava tankının imha edildiği ileri sürüldü.

İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE TEHDİDİ

Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte İsrail ordusu, öğle saatlerinde Nebatiye kenti sakinlerine evlerini terk etmeleri ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine göç etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ordu birliklerine Lübnan'a yönelik operasyonların artırılması talimatını verdiği bildirildi. İsrail güçleri daha önce sınır hattında "sarı hat" isimli bir tampon bölge oluşturduğunu duyurmuştu.

ATEŞKES SÜRECİ VE AĞIRLAŞAN BİLANÇO

ABD arabuluculuğunda yürütülen diplomatik süreçte, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan'daki duyurusuyla 3 hafta uzatılmıştı. Ardından 14-15

Mayıs'ta yapılan üçüncü tur görüşmeler sonucunda ateşkesin 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması ve haziran başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak sahada bu diplomatik kararların tam anlamıyla uygulanmadığı ve karşılıklı ihlallerin sürdüğü görülüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'ta başlayan hava ve kara harekatlarından bu yana ülkede 3 bin 185 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan hükümeti, devam eden ev yıkımları ve işgaller nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.