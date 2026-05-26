CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde partisi içindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, partisinin genel merkezindeki tahliye sürecinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yeni bir çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun kendisini affetmediği yönündeki ifadelere yanıt veren Başarır, aralarındaki 30 yıllık yaş farkına vurgu yaptı. Kendisinin 50, Kılıçdaroğlu'nun ise 80 yaşında olduğunu hatırlatan Başarır, koltuğunu bırakmaya hazır olduğunu ifade etti.

ŞARTLI İSTİFA TEKLİFİ

Açıklamasında doğrudan Kılıçdaroğlu'na seslenen Başarır, hemen yarın kurultay kararı alınması durumunda siyasi hayatını tamamen noktalayacağını bildirdi. Bu kararını kamuoyu önünde şeref sözü olarak nitelendiren Başarır, kurultay sürecinin başlaması halinde Tarsus'taki evine ve ailesine döneceğini aktardı.

SÜRECİN ARKA PLANINDA NE VAR?

Parti hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından genel merkezin polis zoruyla tahliye edilmesi, parti içi dinamiklerdeki gerilimi artırdı. Başarır'ın Tarsus'tan yaptığı bu kurultay resti, krizin çözümüne yönelik tarafların birbirlerine sunduğu net şartlardan biri olarak kayıtlara geçti.