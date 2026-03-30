ALANYA Ultra Trail, 28 Mart tarihlerinde Alanya'nın eşsiz doğasında bine yakın sporcuyu bir araya getirdi. Akdeniz kıyılarından başlayarak Toros Dağları'nın zorlu etaplarına uzanan parkurlarda gerçekleştirilen organizasyon, 23 farklı ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla uluslararası ölçekte dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu. "Tradition to Trail" mottosuyla düzenlenen Alanya Ultra Trail, doğa, tarih ve dayanıklılığı aynı rotada buluşturarak Alanya'yı bir kez daha spor turizminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkardı.

DOĞA VE TARİH KOKUSU

Alanya'nın deniz, tarih ve dağ coğrafyasını bir arada sunan eşsiz yapısı, Alanya Ultra Trail'in karakterini benzersiz kıldı. Deniz seviyesinden başlayarak yüksek irtifalara ulaşan rotalar, Akdeniz'in sıcak dokusundan Toroslar'ın sert ve teknik etaplarına uzanarak sporculara çok katmanlı ve dünyada sayılı örnekler arasında yer alan bir yarış deneyimi yaşattı. Sporcular, Kleopatra Plajı'ndan start aldıktan sonra Alanya Kalesi, Kızılkule ve tarihi patikalardan geçerek çam ormanları ve dağ yollarına ulaştı. Parkur boyunca değişken zemin yapısı, yüksek irtifa kazanımı ve teknik geçişler, sporcuları hem fiziksel hem zihinsel olarak zorladı; Alanya'nın doğal ve tarihi dokusunu yarışın her anına taşıdı.

PARKURDA NEFES KESEN ANLAR

Sabahın erken saatlerinde Kleopatra Plajı'ndan verilen startın ardından sporcular, kısa sürede yüksek tempo ve yoğun rekabetin içine girdi. İlk kilometrelerden itibaren oluşan tempo grupları, özellikle tırmanış etaplarında parçalanırken, yarışın kaderini belirleyen anlar Toros Dağları'nın zorlu bölümlerinde yaşandı. Teknik geçişlerin yoğun olduğu dar patikalar, keskin inişler ve uzun tırmanışlar sporcuların ritmini sürekli değiştirirken; doğru enerji yönetimi ve parkur bilgisi yarışın en kritik unsurları arasında öne çıktı. Özellikle yüksek irtifa kazanımının yaşandığı bölümlerde sporcular hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de mental güçlerini test etti. Parkurun farklı noktalarında kurulan destek alanları ve seyir noktaları, sporculara moral ve motivasyon sağlarken; izleyicilerin yoğun ilgisi yarış atmosferini daha da yukarı taşıdı. Gün ilerledikçe değişen hava koşulları ve zemin yapısı da mücadeleyi daha zorlu hale getirirken, Alanya Ultra Trail bir kez daha yalnızca bir yarış değil, başlı başına bir dayanıklılık hikayesi sundu.

Kazanan Sporcular – Genel Klasman

68 K

Kadınlar:

Ezgi Aksedir Türkiye (10:04:43)

Nuray Bulut Göktepe Türkiye (10:19:17)

Tatiana Nikitina Rusya (11:20:35)

Erkekler:

Mehmet Soytürk Türkiye (08:49:07)

Ivan Rıabkın Rusya (09:19:28)

Yevhenii Yermolenko Ukrayna (09:28:23)

42 K

Kadınlar:

Dominika Stelmach Polonya (05:00:03)

Beyza Güzel Türkiye (06:07:47)

Viktoriia Stalmakova Rusya (06:08:26)

Erkekler:

Shyngys Baikashev Kazakistan (04:38:16)

Ramıs Nuralıev Rusya (05:24:41)

Halil İbrahim Bayındır Türkiye (05:34:06)

27 K

Kadınlar:

Evgeniia Slinkina Rusya (03:25:27)

Üzüm Sevgül Kaçak Türkiye (03:26:51)

Olesia Zubakha Rusya (03:33:36)

Erkekler:

Bogdan Kovalenko Türkiye (02:34:10)

İbrahim Güneş Türkiye (02:35:19)

Koray Het Türkiye (02:57:46)

18 K

Kadınlar:

Merve Atilla Türkiye (02:29:46)

Gönül Tezel Türkiye (02:30:48)

Songül Albayrak Türkiye (02:34:52)

Erkekler:

Dmitriy Hohlov Rusya (01:42:19)

Gökhan Gündoğan Şen Türkiye (01:46:39)

Stanislav Igoshın Rusya (01:52:40)

5 K

Kadınlar:

Dilara Tiryaki Türkiye (00:42:37)

Tatiana Grıshına Rusya (00:45:31)

Alisha Galimova Rusya (00:46:20)

Erkekler:

Musab Kundakçı Türkiye (00:35:38)

Ilya Uysal Türkiye (00:36:02)

Şerefcan Şentürk Türkiye (00:41:59)

Kazanan sporculara ödüllerini Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Parkurlar Sorumlusu Ahmet Arslan ve Yarış Direktörü Hüseyin Koçak ile Organizasyon Direktörü Talat Demirel takdim etti.

GÜÇLÜ DESTEK VE İŞ BİRLİKLERİ

Alanya Ultra Trail; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) destekleriyle gerçekleştirildi. 23 Projects ana sponsorluğunda, Corendon Airlines’ın ulaşım sponsorluğu, Utopya World Hotel’in co-sponsorluğu ve Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi’nin sağlık partnerliği ile hayata geçirilen organizasyon; Alanya Teleferik, This is Alanya, Sundaze Beach Club, Smak Cafe & Eatery, Comfort Suites ve My Home Resort gibi markaların katkılarıyla güçlü bir iş birliği yapısı ortaya koydu. Kamu kurumları ve özel sektörün bir araya geldiği bu çok paydaşlı yapı, Alanya Ultra Trail’in yalnızca sportif bir organizasyon olmanın ötesine geçerek, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini uluslararası alanda tanıtan önemli bir spor turizmi projesi olarak konumlanmasını sağladı. Altura Event’in organizasyon gücüyle gerçekleştirilen etkinlik, her geçen yıl artan etkisiyle Alanya’nın global spor turizmi sahnesindeki yerini güçlendirmeye devam ediyor.

ALANYA'DA FESTİVAL ATMOSFERİ

Alanya Ultra Trail, bu yıl yalnızca bir yarış olmanın ötesine geçerek iki güne yayılan bir spor ve yaşam festivali atmosferi sundu. Cleopatra Plajı'nda kurulan EXPO alanı, sporcuların yanı sıra aileler, ziyaretçiler ve sporseverlerin yoğun ilgisiyle gün boyunca hareketli anlara sahne oldu. Katılımcılar; marka deneyim alanları, etkinlik stantları, müzik ve sahne performanslarıyla zenginleşen organizasyonda, yarış heyecanını sosyal bir deneyimle birleştirme fırsatı buldu. Alanya Ultra Trail, sporun birleştirici gücünü şehirle buluşturarak hafta sonu boyunca yüksek enerjili bir festival ortamı yarattı.