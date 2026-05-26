CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında memleketi Manisa'da partililerle buluştu. CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda vatandaşlara seslenen Özel, 25 yıldır Manisa'nın ve Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesi için çalıştıklarını anlattı. Özel'in açıklamalarına göre, hem iktidar cephesinden hem de parti içinden gelen baskılara rağmen CHP anketlerde birinci parti konumuna ulaştı.

Konuşmasında siyasi hayatının 2009 yılında aynı balkonda başladığını hatırlatan Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de rahmetle andı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile 2009 yılında yaşadığı diyalogu aktaran Özel, o dönem yüzde altı buçuk olan oy oranını zamanla yüzde 14, 20, 23, 26, 30 ve nihayetinde Zeyrek ile yüzde 60 seviyesine taşıdıklarını ifade etti. Özel, Manisa ve Denizli gibi şehirlerde yüzde 60 oy alarak büyük bir başarı yakaladıklarını dile getirdi.

HEDEFTEKİ BAŞARI VE YARGI SÜRECİ

Türkiye genelinde belediyelerin yüzde 65'ini kazanarak nüfusun yüzde 84'ünü yönettiklerini vurgulayan Özel, genel başkan olduktan sadece 5 ay sonra, 47 yıl aradan sonra partiyi birinci sıraya taşımanın bedelinin ödetilmek istendiğini savundu. AK Parti'yi 24 yıl sonra geride bırakmalarının ardından çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını dile getiren Özel, partiyi yıpratmaya çalışan ve asılsız iddialarda bulunan kişilerin mahkeme karşısında ifadelerini savunamayarak zor duruma düştüklerini aktardı.

KURULTAY SÜRECİ VE OY ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Özel'in arka planını özetlediği kurultay süreci, parti içi muhalefet ve hukuki tartışmaların gölgesinde şekillenmişti. İlk turda 12 oy farkıyla kazanılan kurultayın ardından, bugün butlan peşinde giden 20 küsur milletvekili hariç oy kullanan tüm üyelerin desteğini aldıklarını belirten Özel, 21 Eylül günü Ankara'da yenilenen seçimlerde de geçerli oyların tamamını aldığını kaydetti. İkinci turdaki 250 oy farkını gölgelemeye çalışanların ceza davasında başarısız olduğunu ifade eden Özel, tüzük değişikliğiyle mevcut başkanın imza toplama zorunluluğunu kaldırdıklarını, binin üzerinde imza kuralını önce yüzde 10, sonra yüzde 5 seviyesine indirdiklerini hatırlattı. Kendisinin 1300 imza toplama hakkı varken bunu kullanmadığını, son kurultayda 1303 delegenin oyunu aldığını ve bunun 3'ünü bile kendine saymadığını belirten Özel, kongre öncesi yüzde 13 olan oy oranını yüzde 20 ve 25 seviyelerinden geçirerek seçim günü yüzde 38'e çıkardıklarını bildirdi.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından yaşanan umutsuzluk ortamından bugünkü tabloya ulaştıklarını belirten Özel, Manisa'da yüzde 6 ile başlayan hikayenin zirveye çıktığını söyledi. Benzer bir yükseliş ivmesinin Türkiye genelinde de yakalandığını ve CHP'nin tüm anketlerde birinci parti statüsünü koruduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.