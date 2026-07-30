UZUN yıllar Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkanlığı yapan, Alanya'nın efsane balıkçısı Rıfat Kule, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 93 yaşında vefat etti.

Vefatıyla Alanya'da denizcilik ve balıkçılık camiasını yasa boğan Rıfat Kule, Mustafa, Ahmet ve İbrahim Kule'nin babaları, Aziz Balıktay ve merhum Hasan Aman'ın kayınpederleriydi.

OĞUZ HOCA: ALANYA'NIN BİR DEĞERİYDİ

Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, Rıfat Kule'nin vefatına ilişkin açıklamasında "Bir çınarımızı daha yitirdik. Rıfat Usta 93 yaşında aramızdan ayrıldı. Öncelikle çok iyi bir insan, çok iyi bir esnaftı. Alanya'nın geleneksel balıkçı sandalı ustası olan babası Mıstık Usta'nın yanında yetişti. Uzun yıllar balık sandalı ustalığı yaptı. Ardından sandal ustalığını bırakarak balıkçılık yapmaya başladı. Sandal ustalığını bırakmasına ilişkin 'Yaptığım sandalların bir kısmının parasını alamadım. Bu yüzden ustalığı bıraktım' derdi. Uzun yıllar Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkanlığı yaptı. Bu görevi sırasında balık avlama noktalarını sıraya koyuyor, balıkçıları sırayla bu noktalara gönderiyor ve bütün üyelere eşit ekonomik gelir elde ettirmeye çalışıyordu. Hatta bu çalışması Amerikalı bir gazeteci tarafından haber yapıldı. Amerikalı gazeteci, Rıfat Usta'ya ilişkin bu haberiyle son derece prestijli uluslararası bir ödül aldı. Rıfat Usta, Alanya'nın bir değeriydi. Üzgünüz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

Rıfat Kule, cuma namazının (31 Temmuz 2026) ardından Andızlı Camisi'nden alınarak Kale Yamacı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyesi ise Tophane Mahallesi'ndeki evinin önünde yapılacak.

Dim Medya Ailesi, Alanya'nın unutulmayacak isimlerinden merhum Rıfat Kule'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.

Kaynak: Haber Merkezi