Spor turizminin önemli merkezlerinden biri olan Alanya, bir kez daha ulusal çapta önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen TVF Plaj Voleybolu Büyükler ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları, 31 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında 23 Project Alanya Uluslararası Plaj Sporları Tesisi'nde düzenlenecek.

100 takım, 200 sporcu Alanya'da buluşacak

Uluslararası standartlardaki tesiste gerçekleştirilecek organizasyonda Büyükler ve U20 kategorilerinde mücadele edecek toplam 100 takım ve 200 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için kum sahada kıyasıya rekabet edecek. Üç gün boyunca sürecek karşılaşmalarda sporcular, hem şampiyonluk kupasını kazanmak hem de sezonun en önemli organizasyonlarından birinde başarı elde etmek için mücadele verecek.

Alanya spor turizmine katkı sağlayacak

Her yıl çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya, plaj voleybolundaki güçlü organizasyon tecrübesini bu şampiyonada da ortaya koyacak. Organizasyon sayesinde çok sayıda sporcu, antrenör, kulüp yöneticisi ve sporseverin ilçeye gelmesi beklenirken, etkinliğin kentin spor turizmine de önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Tribünlerde büyük heyecan yaşanacak

Plaj voleybolunun en başarılı kulüplerini ve sporcularını bir araya getirecek şampiyonada izleyiciler, yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalara tanıklık edecek. Kum üzerinde sergilenecek mücadelelerin, voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun takvimindeki önemli organizasyonlardan biri olarak gösterilen şampiyona sonunda dereceye giren sporcular ve kulüpler düzenlenecek ödül töreniyle kupalarına kavuşacak. Alanya ise üç gün boyunca plaj voleybolunun heyecanına ev sahipliği yaparak sporun merkezi olmayı sürdürecek.