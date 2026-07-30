2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Alanyaspor, kamp programı kapsamında önemli bir hazırlık maçına çıktı. Atatürk Üniversitesi Futbol Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakip, son yıllarda Mısır futbolunun yükselen kulüplerinden biri olan Pyramids FC oldu.

Karşılaşmayı hakemler Samet Yağcı, Akın Karabacak ve İsmail Ertunç yönetti.

İlk gol 14. dakikada geldi

Maça iki takım da kontrollü bir oyun anlayışıyla başlarken, teknik ekipler oyuncuların fiziksel durumlarını görmek amacıyla farklı isimlere forma şansı verdi. Mısır temsilcisi Pyramids FC, 14. dakikada Mahmoud Zalaka'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde Alanyaspor beraberlik golü için ataklar geliştirse de aradığı fırsatı değerlendiremedi ve devreye geride girdi.

İkinci yarıda geniş rotasyon uygulandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki teknik direktör de kadrodaki birçok oyuncuyu sahaya sürerek geniş çaplı rotasyona gitti. Alanyaspor farklı oyuncu kombinasyonlarını denerken, Pyramids FC ise oyundaki üstünlüğünü sürdürdü.

Mücadelenin 71. dakikasında Mahmoud Saber'in golüyle fark ikiye çıktı. Kalan dakikalarda turuncu-yeşilliler farkı azaltmak için çaba gösterse de skor değişmedi ve mücadele Pyramids FC'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kamp çalışmaları sürüyor

Alanyaspor, Erzurum kampını 5 Ağustos Çarşamba gününe kadar sürdürecek. Kamp programının tamamlanmasının ardından Akdeniz temsilcisi Alanya'ya dönerek Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı sezon açılış maçının hazırlıklarına başlayacak.

Öte yandan Mısır ekibi Pyramids FC ise Erzurum'daki kamp çalışmalarını 6 Ağustos Perşembe gününe kadar sürdürecek.

Hazırlık maçları teknik heyete önemli veriler sunuyor

Sezon öncesi oynanan hazırlık karşılaşmaları, sonuçtan çok oyuncuların fiziksel seviyeleri, taktik organizasyonları ve takım uyumu açısından önem taşıyor. Alanyaspor teknik heyeti de Erzurum kampındaki maçlarda tüm futbolculara süre vererek yeni sezon öncesinde kadro planlamasını şekillendirmeyi hedefliyor.

Turuncu-yeşilliler, kamp sürecindeki hazırlık maçlarından elde edilen veriler doğrultusunda eksiklerini gidermeye çalışırken, Süper Lig'in ilk haftasına en hazır şekilde çıkmayı amaçlıyor. (Mehmet TUNÇ)