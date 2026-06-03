

Özbekistan’da Türkiye, Azerbaycan, Makedonya, Avusturya, Yeni Zelanda ve İngiltere’den KGK üyesi 40 gazetecinin katılımıyla gerçekleşen medya buluşmasının ilk gününde heyet başkent Taşkent’in turistik ve tarihi yerlerini gezdiler. Emir Timur Anıtı ve meydanı ile Atatürk Bulvarı ve diğer anıtsal yapıları gören heyeti temsilen 10 gazeteci de Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ı makamında ziyaret ettiler.

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile KGK onursal kurucu üyesi ve duayen gazeteci yazar Yavuz Donat, KGK Dış Medya Meclis Başkanı ve Azerbaycan Matbuat Şurası Başkan Yardımcısı Elşad Eyvazlı, KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş, KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcıları Ferhat Yıldırım ve Merih Ak (NTV), KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz, Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkan Yardımcısı KGK üyesi Ali Hançerli ve KGK üyesi Nigar İbrahimova’dan oluşan KGK temsili heyeti Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş tarafından büyükelçilikte kabul edildiler. Büyükelçiye KGK misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Dim, konseyin resmi yayın organı Türkçe-İngilizce dillerinde yayınlanan Küresel Medya dergisi ile şükran plaketini takdim etti. Özbekistan buluşmasının gerçekleşemesine katkı ve desteklerinden dolayı Büyükelçi Ulutaş’a teşekkür eden Dim, “Dünyanın tüm coğrafyalarında etkinlikler yapıyoruz ve tümünde en büyük desteği büyükelçilerimizden alıyoruz. Bu konuda devletimize ve Dışişleri Bakanlığımız ile İletişim Başkanlığımıza minnettarız” dedi. Büyükelçi Ulutaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve konseyin bu etkinliğinin zaten iyi olan iki ülke ilişkilerine olumlu yansıyacağına olan inancını belirtti ve Özbekistan medyası ile ülkesel ilişkiler hakkında bilgiler verdi. Kabulde, Büyükelçi Ulutaş’a Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Yüce de eşlik etti. Duayen Gazeteci Yavuz Donat da Büyükelçi Ulutaş’a imzalı kitabını takdim etti

GAZETECİLER BİRLİĞİ

KGK heyeti adına Genel Başkan Dim ve KGK Özbekistan Temislcisi Hamza Cumayev ve duayen gazeteci yazar Yavuz Donat, Özbekistan İletişim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Özbekistan Gazeteciler Birliği’nin Başkanı Şöhret Aripov’u ziyaret ettiler. 2 binden fazla üyesi olan ve Özbekistan’ın tüm illerinde şubeleri bulunan birlik hakkında bilgi veren Aripov’a katkı ve desteklerinden dolayı şükran plaketi takdim eden Dim, “Sizleri ziyaret etmekten memnuniyet duyduk. İnşallah önümüzdeki aylarda Türkiye’de sizleri misafir etmekten onur duyarız” dedi. Apirov, Genel Başkan Dim ve Donat’a birer anı plaketi sundu.

ASKON ZİYARETİ

40’dan fazla ülkede şubesi bulunan ve kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin Özbekistan temsilciliği ofisini ziyaretinde ise genel başkan Dim, ASKON Başkanı Ercan Bulut’a katkı ve desteklerinden dolayı şükran plaketi takdim etti. Ziyarette, ASKON’un dünya çapında etkili bir yapıya sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dim, “Her gittiğimiz ülkede ASKON varsa mutlaka iletişim kuruyoruz. Konseyimiz gibi kamu diplomasisine destek veren bu tür yapıları biz partner olarak benimsiyoruz. Özbekistan buluşmamıza Ercan Bulut beyin katkı ve destekleri çok büyük. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Başkan Bulut da konseyin bu etkinliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ASKON olarak bu tür faaliyetlere destek vermeyi görev sayıyoruz. KGK gibi dünya çapında bilinen bir gazetecilik meslek kuruluşunun olması ülkemiz adına da büyük şanstır. Türk iş insanları Özbekistan’da çok büyük projelere imza atıyorlar. Bundan dolayı burada önemli bir yere sahibiz. İki ülkenin ticaret hacmini daha da yukarılara taşımak içim gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Yavuz Donat da Ercan Bulut’a imzalı kitabını takdim etti. ASKON Başkanı Ercan Bulut, KGK heyeti onuruna bir akşam yemeği verdi.

ZİRAAT BANKASI SERGİSİ

KGK heyetinin Taşkent’teki son durağı Ziraat Bankası Özbekistan Genel Müdürü Volkan Güldürmez’in davetiyle “Mirasın yolcuları, Baba Nakkaş’ın izinde” temalı günümüz nakkaşlarının ellerinden çıkan eserlerden oluşan sergi oldu. Genel Müdür Volkan Güldürmez, KGK heyetinin sergiyi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bankanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

ÜNİVERSİTEDE PANEL

KGK heyeti, Taşkent’teki son gününde Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi ile birlikte Eğitim ve Medya Paneli gerçekleştirecek ve daha sonra Semerkand’a hareket edecek. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK adına Özbekistan’da bu organizasyonu üstlenen Doğu Turizm firmasının sahibi Mehmet Türk’e de ayrıca teşekkür etti.

KİMLER KATILIYOR

Özbekistan medya buluşmasına KGK heyeti olarak diğer katılımcıların isimleri şöyle:

Parviz Gulami (Azerbaycan), Sedat Azizoğlu (Makedonya), Alihan Pehlivan ve Emir A. Bulut (KKTC), Adil Elmas ve Kemal Değirmenci (Avusturya), Özgür Deniz İşeri (Yeni Zelanda), Ahmet Coşkunaydın (Ulusal-İstanbul), Kemal Özdilek (Tokat), Bilal Güley ve Cengiz Karadağ (Amasya), Hayati Ağca, Kemalettin Ağca ve Ali G. Teker (Samsun), Samet A. Sun (DHA-Kayseri), Mehmet Yarma (Balıkesir), Selahattin Akkuş (Mersin), İlker Ülker (Çanakkale), İzzet Sarı ve Mehmet Tuğcu (Kastamonu), Harun Atalay (Aksaray), Mesut İlhan, Meryem Kanberoğlu, Mustafa Kasapoğlu ve Ahmet Etyemez (Antalya).

Kaynak: Haber Merkezi