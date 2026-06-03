Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında yaşanan trafik kazasının ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Üniversitenin Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Narin Yenigün'ün kazada yaralandığını belirten Türkdoğan, öğrencinin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Rektör Türkdoğan mesajında, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek yaralı öğrenciye ve kazada yaralanan diğer vatandaşlara acil şifalar diledi.

Türkdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan Üniversitemiz Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Narin Yenigün’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; başta kıymetli öğrencimiz olmak üzere yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, üniversite yönetiminin yaralı öğrencinin tedavi sürecini takip ettiği öğrenildi.