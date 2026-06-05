İnternet kullanımında tarihi bir kırılma noktası yaşandı. Siber güvenlik ve altyapı şirketi Cloudflare'in CEO'su Matthew Prince'in açıkladığı verilere göre, internet ortamındaki otomatik bot trafiği tarihte ilk kez insan etkileşimini geride bıraktı.

Güncel istatistikler, internetteki toplam HTTP isteklerinin yüzde 57,5'inin botlar tarafından oluşturulduğunu gösteriyor. İnsanların oluşturduğu trafik ise yüzde 42,5 seviyesine gerilemiş durumda. Şirket yöneticileri, normal şartlarda 2027 yılına kadar gerçekleşmesini beklemedikleri bu değişimin, yapay zeka teknolojilerindeki ivmelenme nedeniyle öngörülenden çok daha hızlı yaşandığını bildirdi.

EN YOĞUN BOT TRAFİĞİ HANGİ ÜLKELERDE?

Ülke bazlı veriler incelendiğinde, otomatik trafik oranının bazı bölgelerde ekstrem seviyelere ulaştığı görülüyor. Yüzde 92,1'lik rekor bot trafiği oranıyla Cebelitarık ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi sırasıyla Singapur ve İran takip ediyor. Yeni nesil yapay zeka ajanlarının uçuş fiyatı karşılaştırma, ürün takip etme ve büyük ölçekli veri kazıma gibi çok adımlı görevleri üstlenmesi, bu oranın artmasındaki temel etken olarak gösteriliyor.

İNSANLAR İNTERNETTE HANGİ ALANDA LİDER?

Botlar anlık HTTP istekleri ve sayfa yükleme hızlarında istatistikleri domine etse de, zaman bazlı tüketimde tablo değişiyor. Uygulama kullanımı, video akış servisleri ve sosyal medyadaki sonsuz kaydırma alışkanlıkları göz önüne alındığında, internette harcanan toplam süre bazında insanlar birincil kullanıcı konumunu koruyor. Uzmanlar, botların saniyeler içinde binlerce veri çekme işlemi yapabilmesinin toplam istek sayısını yapay olarak şişirdiğini, ancak derinlemesine içerik tüketiminin hala tamamen insan odaklı ilerlediğini aktarıyor.