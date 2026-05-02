Bilecik’te otel işletmecileri, itfaiye uygunluk raporları nedeniyle ruhsatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

OTELCİLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Bilecik’te faaliyet gösteren otel işletmecileri, son günlerde yaşanan denetim süreciyle ilgili kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşletmeciler, yangın güvenliği kapsamında alınması gereken itfaiye uygunluk raporları nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya olduklarını belirtti.

31 Mayıs’a kadar alınması gereken raporlar için yapılan başvuruların ardından yürütülen denetimlerde, birçok otelin rapor alamadığı ifade edildi. Bu durumun, kentteki konaklama sektörünü doğrudan etkilediği vurgulandı.

“DENETİMLER AMACININ DIŞINA ÇIKTI”

Otel işletmecileri açıklamada, birçok tesisin yangın güvenliği eksiklerini gidermek için ciddi yatırım yaptığını ve mevzuata uyum sağladığını belirtti. Ancak buna rağmen denetimlerin yalnızca yangın güvenliği üzerinden değil, imar mevzuatı üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yangın güvenliği tedbirlerini yerine getiren işletmelere dahi rapor verilmemesi, uygulamanın amacını aşan bir noktaya gelmiştir.”

RUHSAT KAYBI VE KAPANMA RİSKİ

Bilecik’te sayısı zaten sınırlı olan otellerin büyük bölümünün işletme ruhsatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, bu durumun yalnızca işletmecileri değil çalışanları da doğrudan etkileyeceği ifade edildi.

İşletmeciler, olası bir kapanma sürecinde çok sayıda kişinin işsiz kalabileceğine ve Bilecik’e gelen ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti.

TURİZM VE EKONOMİYE ETKİ UYARISI

Otelciler, mevcut uygulamanın devam etmesi halinde Bilecik’te konaklama sektörünün büyük ölçüde durma noktasına gelebileceğini belirtti. Bu durumun şehir ekonomisini ve turizm hareketliliğini doğrudan etkileyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin farklı şehirlerinde aynı mevzuatın farklı uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu da vurgulandı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bilecik Otel İşletmecileri, yetkili kurumlara çağrıda bulunarak sürecin yeniden değerlendirilmesini istedi. Açıklamada, yangın güvenliği şartlarını yerine getiren işletmelerin mağdur edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Yaşanan sürecin yerel ve ulusal basında da gündem olduğu belirtilirken, işletmeciler kamuoyundan destek beklediklerini dile getirdi.