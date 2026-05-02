Şekerhane Mahallesi’nde yaşanan olayda bir kadının duyarlılığı, kaybolan paranın sahibine ulaşmasını sağladı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerde bulunan 700 avronun zabıtaya teslim edilmesi, gün içinde yaşanan sıradan bir kayıp olayını örnek bir davranışa dönüştürdü. Şekerhane Mahallesi’nde yaşanan olayda, parasını düşüren Hıdır Ersan kısa sürede yeniden parasına kavuştu.

PARAYI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ SONRADAN FARK ETTİ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu Sokak’ta meydana geldi. İş yerini kapatıp evine gitmek için hazırlanan Hıdır Ersan, cebinden telefonunu çıkardığı sırada 700 avroyu fark etmeden düşürdü. Bir süre sonra cebindeki paranın olmadığını anlayan Ersan, geri dönerek çevrede kontrol yaptı ancak parayı bulamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yaşanan kaybın ardından iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Ersan, paranın yere düştüğünü ve yoldan geçen bir kadın tarafından alındığını gördü. İlk anda ne olduğunu anlamaya çalışan Ersan, kısa süre sonra gelen haberle rahatladı.

ZABITAYA TESLİM EDİLDİ

Görüntülerde parayı alan kadının, bulduğu parayı Alanya Belediyesi zabıta ekiplerine teslim ettiği öğrenildi. Zabıta ekiplerinden gelen bilgi üzerine paranın kendisine ulaştığını öğrenen Ersan, giderek teslim aldı.

Parasına kavuşan Ersan, “Böyle insanların olması güven veriyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

GÜNLÜK HAYATTA NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Alanya’da yerde bulunan paranın sahibine ulaştırılması, özellikle son dönemde sıkça konuşulan kayıp eşya ve güven sorunu açısından dikkat çekti. Vatandaşlar, bu tür davranışların toplumda güven duygusunu güçlendirdiğini ifade ediyor.

Alanya’da yerde bulunan paranın zabıtaya teslim edilmesi olayı, kısa sürede çevrede de konuşulurken, benzer durumlarda izlenecek yol konusunda da örnek olarak gösteriliyor.