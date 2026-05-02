Alanya Belediyesi tarafından kentin en önemli ulaşım güzergahlarından Atatürk Caddesi'nde yürütülen kapsamlı yenileme projesinde son aşamaya geçildi. Kasım ayında başlatılan asfalt ve kaldırım düzenleme faaliyetlerinde ekiplerin son 220 metrelik kısımda çalıştığı bildirildi.

3 MAYIS'TA TRAFİĞE AÇILIYOR

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in aktardığı bilgilere göre, 3 Kasım tarihinde start verilen altyapı ve üstyapı yatırımları planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor. Ekiplerin yoğun mesaisiyle devam eden çalışmaların 3 Mayıs'ta tamamen bitirilerek caddenin vatandaşların kesintisiz kullanımına sunulacağı açıklandı.

ALANYA ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Projenin saha süreçlerini takip eden CHP Alanya İlçe Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Mehmet Can Karagöz, uygulanan asfalt kalitesinin standartların oldukça üzerinde olduğunu belirtti. Kaldırım düzenlemeleriyle eş zamanlı yürütülen bu yatırımın, kentin gelecek 50 yıllık ulaşım planlamasına doğrudan etki edeceği vurgulandı. Karagöz, mevcut durumu Alanya'nın kent kimliği için yeni bir sayfanın başlangıcı olarak nitelendirdi. Özellikle yaklaşan turizm sezonu öncesinde tamamlanacak olan bu ana arter, kent içi trafiği büyük ölçüde rahatlatarak hem bölge esnafının hem de vatandaşların günlük ulaşımında önemli bir pratik fayda sağlayacak.