Sabah saatlerinde Alanya suları tedirgin edici bir manzaraya sahne oldu. Kara bulutların gökyüzünü kaplamasının hemen ardından, Dinek mevkiinin açıklarında devasa bir hortum meydana geldi. Suların yüzeyine inerek ürkütücü bir tablo oluşturan bu ani doğa olayı, sahil şeridindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

KARAYA ULAŞMADAN ENERJİSİNİ KAYBETTİ

Kıyıdan şaşkınlık ve panik içinde izlenen girdap, denizin ortasında kısa süreliğine de olsa tehditkar bir görüntü yarattı. Herkesin nefesini tutarak takip ettiği tehlike, neyse ki yerleşim alanlarına ulaşarak bir felakete dönüşmedi. Açık sularda bir müddet daha varlığını sürdüren hortum, kıyıya yaklaşmadan etkisini yitirerek gözden kayboldu.