Alanya'da 2 Mayıs Cumartesi günü, enerji altyapısını güçlendirme amacıyla 13 farklı mahallede planlı elektrik kesintisine gidilecek. Planlı kesintiler sabah 08:30'da başlayıp akşam 17:30'a kadar devam edecek.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler gün içine yayılacak. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülecek faaliyetler nedeniyle bölge halkının gün boyu farklı zaman dilimlerinde enerjisiz kalacağı bildirildi.

ETKİLENECEK BÖLGELER VE SÜRELER

Çalışmalardan Kızlar Pınarı, Saray, Türkler, Çamlıca, Fakırcalı, Oba, Tosmur ve Kızılcaşehir mahalleleri ile bu bölgelere bağlı çok sayıda cadde etkilenecek. Özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Oba ve Saray mahallelerinde gün içinde tekrar eden kesintiler planlanıyor. Bölgesel olarak değişiklik gösteren kesinti süreleri 1 saat ile sınırlı kalabilirken, bazı noktalarda yer yer 6-7 saate kadar uzayabilecek.

ALTYAPI YATIRIMLARININ YANSIMALARI

Turizm ve yerleşim alanlarının iç içe geçtiği bu mahallelerde hafta sonu uygulanacak uzun süreli kesintiler, yerel ekonomiyi ve günlük yaşamı yakından ilgilendiriyor. Dağıtım şirketinin aktardığına göre, söz konusu altyapı güçlendirme çalışmaları tamamlandığında Alanya'nın enerji ağındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaşların ve bölge esnafının uzun süreli kesintilere karşı elektronik cihazlarını korumak adına gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.