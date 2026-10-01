Türk Tarih Kurumu (TTK), 2-11

Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 16. Antalya Kitap Fuarı'nda yerini alıyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, kurumun geniş yelpazedeki tarih yayınları okuyucuların ilgisine sunulacak.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, fuar süresince farklı coğrafyalara ve dönemlere ışık tutan çok sayıda eser stantta sergilenecek. Ziyaretçiler, Türk tarihine yönelik kapsamlı araştırmaları ve yeni basım eserleri doğrudan inceleme fırsatı bulacak.

HANGİ YAZARLAR KATILACAK?

Fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden birini yazar buluşmaları oluşturacak. Belirlenen program dahilinde TTK yazarlarından Diren Çakılcı, Nevzat Çevik ve Hasan Babacan okurlarıyla bir araya gelecek.

Tarih meraklıları, imza günleri kapsamında yazarlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkanına sahip olacak. Kurum yetkilileri, tarih alanındaki nitelikli yayınları daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla tüm kitapseverleri Cam Piramit'teki stantlarına davet etti.