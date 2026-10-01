A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde oynanacak Belçika karşılaşması öncesinde kameralar karşısına geçti. Düzenlenen basın toplantısında takımın son durumu hakkında bilgi veren İtalyan çalıştırıcı, özellikle forvet hattındaki tercihlerine yönelik soruları yanıtladı.

Son dört sezonda farklı formalar altında toplam 100 kez ağları havalandıran ve bu sezon Elazığspor ile çıktığı 2 maçta 5 gol kaydeden Kemal Rüzgar'ın durumu gündeme geldi. Sözcü'nün aktardığına göre, alt ligleri de yakından takip ettiklerini belirten Montella, golcü oyuncunun milli takım seviyesi için henüz hazır olmadığını düşündüğünü ifade etti.

ELEŞTİRİLERE KARŞI FUTBOLCULARINI SAVUNDU

İtalya ile oynanan maçın ardından takıma yöneltilen olumsuz yorumlara da değinen deneyimli teknik adam, kendisine yönelik eleştirileri anlayışla karşıladığını ancak oyuncuların hedef alınmasından rahatsızlık duyduğunu vurguladı. Mevcut kadronun Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlara taşıdığını hatırlatan Montella, futbolcuların haksız bir saldırıya maruz kaldığını savundu.

MİLLİ TAKIMIN SON DÖNEMDEKİ TURNUVA PERFORMANSI

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Milli Takım, son yıllarda uluslararası arenada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde elde edilen başarılı sonuçlar ve Dünya Kupası hedefleri doğrultusunda atılan adımlar, mevcut oyuncu grubunun uluslararası tecrübesini artırmış durumda. Montella'nın basın toplantısında vurguladığı takımın geçmiş başarıları, bu istikrarlı turnuva yürüyüşüne dayanıyor.

İtalya maçının devre arasında gerekli uyarıları bizzat kendisinin yaptığını aktaran İtalyan teknik direktör, oyuncuların milli formayı en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çaba harcadığını dile getirdi. Kamuoyundan takıma daha fazla destek olmalarını talep eden Montella, bu sayede futbolcuların performansının çok daha üst seviyelere çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.