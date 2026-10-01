A Milli Futbol Takımı'nın genç yeteneği Arda Güler, yaklaşan Belçika karşılaşması öncesinde kampta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Güler, hem kendi performansına yönelik beklentileri hem de rakip takımın durumunu ele aldı.

COURTOIS'NIN YOKLUĞU AVANTAJ MI?

Belçika'nın tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın maçta forma giyemeyecek olmasını değerlendiren genç futbolcu, bu durumu doğrudan bir avantaj olarak görmediğini belirtti. Courtois'yı gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biri olarak nitelendiren Güler, kaleyi devralacak ismin de sahada maksimum performans sergileyeceğine inandığını aktardı.

TAKIMDA BASKI HİSSEDİYOR MU?

Üzerindeki beklentilerin yarattığı psikolojik duruma da değinen Güler, milli takım seviyesinde başa çıkamayacağı bir baskı bulunmadığını vurguladı. Kendi yeteneğine inandığını belirten oyuncu, halkın ve takım arkadaşlarının kendisine duyduğu güvenin karşılıklı olduğunun altını çizdi. Sahadaki mücadelenin bireysel bir beklenti üzerinden değil, ortak bir takım oyunu çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

İTALYA MAÇI VE GALİBİYET HEDEFİ

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde oynanan İtalya maçının performans analizini de yapan Arda Güler, ilk yarı haricinde takımın genel mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi. Geride kalan maçtaki eksikliklerin farkında olduklarını belirten futbolcu, takım halinde doğru reaksiyon gösterip kenetlenerek Belçika karşısında yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.