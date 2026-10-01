ALANYA’NIN hayırsever isimlerinden Nezihat Doğan hayatını kaybetti. Merhum hayırsever Abdullah Doğan’ın eşi olan Nezihat Doğan, Alanya’nın tanınmış turizmcileri Mehmet, Hasan ve Ahmet Doğan’ın annesiydi. Doğan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere yakınları, sevenleri ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Hayırsever kimliğiyle tanınan Doğan ailesinin Alanya’ya özellikle eğitim alanında önemli katkıları bulunuyor. Ailenin eğitime kazandırdığı Nezihat Abdullah Doğan İlkokulu da Nezihat Doğan ve merhum eşi Abdullah Doğan’ın isimlerini gelecek nesillere taşımaya devam ediyor.

ALANYA TURİZMİNİN TANINMIŞ AİLELERİNDEN

Doğan ailesi, hayırseverlik çalışmalarının yanı sıra turizm sektöründeki faaliyetleriyle de Alanya’da tanınıyor. Nezihat Doğan’ın oğulları Mehmet, Hasan ve Ahmet Doğan, Alanya’nın tanınmış turizmcileri arasında yer alıyor. Ailenin acı kaybı turizm ve iş dünyasında da üzüntüyle karşılandı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILMAZ’DAN TAZİYE MESAJI

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da Nezihat Doğan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, Doğan’ı Alanya’nın kıymetli hayırseverlerinden biri olarak nitelendirerek ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Yılmaz mesajında, “Hayırsever başkenti Alanya’nın kıymetli hayırseverlerinden, ilçemiz Nezihat-Abdullah Doğan İlkokulu hayırseverimiz Abdullah Doğan’ın eşi Nezihat Doğan vefat etmiştir” ifadelerine yer verdi.

ADI EĞİTİM YUVASINDA YAŞAYACAK

Nezihat Doğan’ın adı, Alanya’da eğitime kazandırılan Nezihat Abdullah Doğan İlkokulu’nda yaşamaya devam edecek. Okul, Doğan ailesinin kente bıraktığı eğitim mirasının önemli örneklerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Nezihat Doğan’ın cenazesi, dün Belen Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alanya Şoförler Odası arkasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da mesajının sonunda merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti. (Mine UZUN)