Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, aktif sporculuk kariyerini sürdürürken yeşil sahalar dışındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Arjantinli yıldız İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'nin yeni sahibi oldu.

1921 yılında kurulan ve 105 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kulüp, satış işlemini resmi kanallarından duyurdu. Yapılan açıklamada, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor" ifadeleri kullanılarak taraftarlara umut mesajı verildi.

KULÜBÜN LİGDEKİ MEVCUT DURUMU NE?

İspanya 2. Ligi'nde bu sezon zorlu bir süreçten geçen kulüp, sportif açıdan beklentilerin oldukça uzağında kalmış durumda. Geride kalan haftalarda yalnızca 5 puan toplayabilen CD Eldense, ligin 19. sırasında yer alıyor. Yönetimsel değişikliğin, alt sıralardan kurtulmaya çalışan takıma hem ekonomik kaynak hem de motivasyon sağlaması bekleniyor.

İSPANYA FUTBOLUNDA YATIRIM PORTFÖYÜ NASIL GENİŞLİYOR?

Dünyaca ünlü futbolcunun CD Eldense hamlesi, İspanya'daki ilk ticari adımı değil. Geçtiğimiz nisan ayında İspanya 5. Lig temsilcisi UE Cornella'yı da bünyesine katan Messi, böylece farklı lig kademelerinde stratejik bir yapılanmaya gitmiş oldu.

Diğer yandan, 2023 yılında transfer olduğu ABD ekibi Inter Miami ile yaptığı özel sözleşme gereği, bu kulübün de hissedarları arasında bulunuyor. Art arda gelen bu satın almalar, yıldız oyuncunun aktif futbol yaşantısına veda ettikten sonra küresel bir spor yatırımcısı profili çizeceğinin somut adımları olarak değerlendiriliyor.