Antalya Şoförler Odası, üyelerine ekonomik kolaylık sağlamak amacıyla Garanti BBVA ile yeni bir iş birliğine imza attı. Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, esnafa özel Bonus Business Kart başvuruları başlıyor.

Kampanya detaylarında, belirtilen kredi kartı ile 10 bin liralık harcama yapan oda üyelerinin 3 bin 310 lira tutarında bonus kazanacağı aktarıldı. Elde edilen bu promosyon tutarının doğrudan oda aidatı ödemelerinde değerlendirilebileceği bildirildi. Kart sahiplerinin oda üyelerine sağlanan ekstra indirim ve tekliflerden de faydalanabileceği ifade edildi.

BAŞVURULAR NEREDE YAPILACAK?

Esnafın kampanyadan hızlıca faydalanabilmesi için bankanın mobil bankacılık aracı, 2 Ekim Cuma günü Antalya Şoförler Odası binası önünde konumlandırılacak. Üyeler, belirtilen tarihte mobil araç üzerinden hem kart hakkında detaylı bilgi alabilecek hem de başvuru işlemlerini yerinde tamamlayabilecek. Oda yönetimi, sunulan bu özel avantajların esnafın düzenli gider kalemlerinden olan aidat yükünü hafifletmeyi hedeflediğini vurguladı.