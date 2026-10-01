Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen yol çalışmalarına Hacıkerimler Mahallesi’nde devam ediyor. Mahallede daha önce stabilizasyon ve altyapı hazırlıkları tamamlanan yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta sathi asfalt serimine başlandı. Çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte yol, daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak şekilde mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

DALAKLI: “İSTEDİĞİMİZ HİZMETİ ALANYA BELEDİYESİ’NDEN ALIYORUZ”

Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Mehmet Dalaklı, çalışmanın mahalle açısından önemli olduğunu belirterek Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Dalaklı, “Hacıkerimler Mahallemizde 3 kilometrelik bir asfalt çalışmamız vardı. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e talebimizi ilettik. Sağ olsun, talebimize hemen karşılık verdi ve çalışmalar başladı. Birkaç gün içerisinde asfaltımız tamamlanmış olacak. İstediğimiz hizmeti Alanya Belediyesi’nden alıyoruz. Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinleri de uzun süredir ihtiyaç duyulan yol çalışmasının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla ulaşım konforunun artacağını ifade etti.