Edinilen bilgilere göre Yasin Kol, Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in de gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA MHK’YE UZANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak anılan soruşturma kapsamında daha önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme ve puanlama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine yönelik iddiaları kapsadığı belirtiliyor. Dosyada müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra HTS ve MASAK kayıtları ile bilirkişi tespitlerinin de değerlendirildiği bildirildi.

MESAJ KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler arasındaki mesajlaşmaların da incelemeye alındığı ve hakem adaylarına ilişkin listeler ile sınav soruları hakkında yazışmaların dosyaya girdiği aktarıldı. Bunlar soruşturma kapsamındaki iddialar olup, haklarındaki adli süreç devam ediyor.

Polis ekiplerinin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin Üsküdar’daki merkezinde yaptığı aramada ise sınav evrakları, gelir-gider tabloları ve dernek kayıtlarının bulunduğu 125 klasöre el koyduğu bildirildi.

YASİN KOL SÜPER LİG’DE GÖREV YAPIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Yasin Kol, Trabzon bölgesi üst klasman hakemi olarak yer alıyor.

Yasin Kol ve diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ardından soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.