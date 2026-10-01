Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT

Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelindeki altyapı sistemlerinde kapsamlı bir temizlik süreci başlattı. Çalışmalar kapsamında, ani yağışlarda yüzeysel suların hızlıca tahliye edilmesini sağlamak için özellikle altgeçitlerdeki yağmur suyu deşarj hatları bakıma alındı.

ASAT

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı yetkililerinden Tekniker Mehmet Ergün'ün aktardığına göre, Antalya'nın yüksek yağış alan bir bölge olması nedeniyle periyodik bakımlar kış bastırmadan tamamlanıyor. Ekipler, yaya ve araç trafiğini engellememek adına mesailerini ağırlıklı olarak gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

GECE SAATLERİNDE KESİNTİSİZ MESAİ

Olası afet ve sel durumlarına karşı 7 gün 24 saat müdahaleye hazır bekleyen ASAT ekipleri, kombine kanal temizleme araçları ile sahada görev yapıyor. Bu özel araçlar sayesinde hatlar içerisinde zamanla biriken tortu ve katı atıklar temizlenerek tıkanıklık riskleri ortadan kaldırılıyor.

ANİ YAĞIŞLARA KARŞI ALTYAPI HAZIRLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz ikliminin karakteristik özelliği olan ani ve şiddetli kış yağışları, kent genelindeki ulaşım ağlarında zaman zaman zorluklara yol açabiliyor. Yüzeysel suların altyapı sistemine hızla aktarılması, özellikle kot farkı bulunan altgeçitlerde trafik güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıyor. Yapılan önleyici temizlik işlemleriyle, su birikintilerinden kaynaklı olası ulaşım aksamalarının asgari düzeye indirilmesi amaçlanıyor.