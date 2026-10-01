Avrupa'nın en önemli havacılık ve rota geliştirme organizasyonlarından biri olan Routes Europe 2027, Antalya'da gerçekleştirilecek. Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın ev sahipliğini üstlendiği etkinlik, 20-22

Nisan 2027 tarihleri arasında havacılık sektörünün üst düzey yöneticilerini bir araya getirecek.

Zirve öncesinde havalimanının altyapı yatırımları dikkat çekiyor. Nisan 2025'te tamamlanan 865 milyon euroluk genişleme projesi sayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükseltildi. Açıklanan verilere göre, tesis 2025 yılında 39,2 milyon yolcuya hizmet vererek kendi tarihindeki en yüksek rakama ulaşmayı başardı.

YENİ ROTALAR VE ORTA ASYA AÇILIMI

Antalya Havalimanı Havacılık Pazarlama Müdürü Rustamjon Akhmadzoda'nın aktardığına göre, bu organizasyon kentin uluslararası hava bağlantılarını geliştirmesi için büyük bir fırsat sunuyor. SunExpress'in Memmingen, Podgorica, Halep, Bratislava ve Ostrava gibi yeni seferleriyle uçuş ağı giderek genişliyor. Avrupa pazarındaki büyümenin yanı sıra, Özbekistan Havayolları ve Centrum Air'in Taşkent, Semerkant ve Kanot Şark'tan başlatmayı planladığı doğrudan uçuşlarla Orta Asya pazarı da hedefleniyor.

ROUTES EUROPE 2027 ALANYA TURİZMİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Antalya Havalimanı'nın uluslararası uçuş ağını genişletmesi ve kapasitesini artırması, bölgenin en büyük turizm destinasyonlarından olan Alanya için de yakından takip ediliyor. Yeni açılacak Avrupa ve Orta Asya rotalarının, Alanya'daki konaklama tesislerine yönelik yabancı ziyaretçi akışını desteklemesi ve turizm sezonunun tüm yıla yayılmasına muhtemel bir etki yapması bekleniyor.

Etkinlik süresince sadece havacılık altyapısı değil, bölgenin tarih, gastronomi, spor ve doğa turizmi potansiyeli de uluslararası delegelere tanıtılacak. Havayolları ve turizm paydaşları, yeni iş birlikleri kurarak kentin küresel turizm pazarındaki rekabet gücünü artırmayı planlıyor.