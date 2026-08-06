Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınının ardından, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) harekete geçti. Yangından zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi amacıyla bölgede kapsamlı incelemeler gerçekleştirilirken, rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına yönelik planlama süreci de resmen başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İsmail Boz ile Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran'ın başkanlığındaki heyet, yangından etkilenen Sapadere Mahallesi'nde saha incelemelerinde bulundu. Heyeti bölgede Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel karşılarken, incelemelere Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk, Silvikültür Şube Müdürü Selami Koşar, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Tuncer Yalçın, Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Sarıtaş ile teknik personel de katıldı.

Yangın sonrası detaylı planlama

Yetkililer, yangından etkilenen sahalarda yürütülecek rehabilitasyon çalışmalarını yerinde değerlendirerek bölgenin en kısa sürede yeniden orman dokusuna kavuşması için uygulanacak yöntemleri ele aldı. Yapılan teknik incelemelerde, toprağın durumu, doğal gençleşme potansiyeli ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak yöntemler detaylı şekilde değerlendirildi.

İncelemelerde ayrıca Yangına Dirençli Ormanlar Oluşturma Projesi (YARDOP) kapsamında uygulanacak çalışmalar da masaya yatırıldı. Proje doğrultusunda, gelecekte yaşanabilecek yangınlara karşı daha dayanıklı orman ekosistemleri oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda yangın riskini azaltacak ormancılık uygulamaları ile doğal yaşamın korunmasına yönelik planlamalar yapıldı.

"Yeşil Vatan" vurgusu

Yetkililer, "Yeşil Vatan" anlayışıyla hareket ederek yangından zarar gören alanların en kısa sürede yeniden yeşillendirilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti. Hazırlanacak rehabilitasyon programı doğrultusunda hem doğal gençleşmenin desteklenmesi hem de ihtiyaç duyulan alanlarda yeni fidan dikimleri gerçekleştirilecek.

Sahada yapılacak çalışmaların yalnızca ağaçlandırmayla sınırlı kalmayacağı, erozyon riskinin azaltılması, toprak yapısının korunması ve biyolojik çeşitliliğin yeniden güçlendirilmesine yönelik uygulamaların da hayata geçirileceği ifade edildi.

Teknik ekipler sahada çalışacak

Heyet, incelemeler sırasında uygulanacak projelerin teknik ayrıntılarını değerlendirirken, ilgili birimlere gerekli talimatlar da verildi. Önümüzdeki süreçte bölgede görev yapacak ormancılık ekiplerinin belirlenen plan doğrultusunda rehabilitasyon çalışmalarını aşamalı olarak sürdüreceği bildirildi.

Yetkililer, Alanya'nın doğal zenginliklerinin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yangınlardan zarar gören her karış orman alanının yeniden yeşile kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Sapadere'de başlatılan rehabilitasyon sürecinin, bölgenin doğal ekosisteminin yeniden canlanmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.(Sudi Çandır)