ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7590 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik sigorta primi desteği uygulamasının hayata geçirilmesini değerlendirdi. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, turizm sektörüne yönelik sigorta primi desteğini içeren yasal düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirterek, desteğin yalnızca Turizm İşletmesi Belgesine sahip tesislerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Hacısüleyman, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüm konaklama işletmelerinin destek kapsamına alınmasının hem kayıtlı istihdamın korunmasına hem de sektörde eşit rekabet koşullarının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Düzenlemenin işgücü maliyetlerinin azaltılması ve kayıtlı istihdamın desteklenmesi açısından sektör adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Hacısüleyman, uygulamayı sektör açısından önemli ve olumlu değerlendirdiğini söyledi.

'OLUMLU BİR ADIM, ANCAK KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ'

Söz konusu desteğin yalnızca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Turizm İşletmesi Belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesislerini kapsadığını hatırlatan Hacısüleyman, uygulamanın kapsamının genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin belge statüleri farklı olsa da benzer ekonomik koşullar altında hizmet verdiğini belirten Hacısüleyman, "Sektörümüzde faaliyet gösteren tüm işletmelerimiz kurumlar vergisi, KDV, konaklama vergisi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) payı başta olmak üzere devletimize karşı olan tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmektedir. Aynı sorumlulukları taşıyan işletmeler arasında destek uygulamalarında da eşitlikçi bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Artan işçilik maliyetleri, personel temininde yaşanan güçlükler ve rekabet baskısı, sektörde faaliyet gösteren tüm konaklama işletmelerini aynı ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle istihdamın korunmasına yönelik sağlanan desteklerin, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanması büyük önem taşımaktadır" dedi.

'TÜM BELGELİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ DESTEKTEN YARARLANMALI'

Sigorta primi desteğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüm konaklama işletmelerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin sektörün beklentisi olduğunu dile getiren Hacısüleyman, bu yönde yapılacak bir düzenlemenin kayıtlı istihdamın korunmasına ve işletmelerin mali yükünün hafifletilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Hacısüleyman, "Sigorta primi desteğinin kapsamının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüm konaklama işletmelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, işletmelerimizin bu destekten daha kapsayıcı biçimde yararlanmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda tüm yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerimiz açısından daha eşitlikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesine katkı sunacaktır. Bunun sektörde fırsat eşitliğini güçlendiren önemli bir adım olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'TURİZMİN REKABET GÜCÜNE KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Turizm sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif alanlarından biri olduğuna dikkati çeken ATSO Başkanı Hacısüleyman, sektörü güçlendirecek her düzenlemeyi desteklediklerini belirtti. Destek mekanizmalarının küçük, büyük ya da belge türü ayrımı yapılmaksızın tüm konaklama işletmelerini kapsamasının uluslararası rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Hacısüleyman, "Devletimize karşı mali ve hukuki yükümlülüklerini yerine getiren tüm konaklama işletmelerimizin desteklerden eşitlikçi bir anlayışla yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Sigorta primi desteğinin kapsamının genişletilmesiyle sektörümüzde faaliyet gösteren tüm konaklama işletmeleri eşit koşullarda desteklenmiş olacak, bu durum hem kayıtlı istihdamın korunmasına hem de ülkemiz turizminin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.