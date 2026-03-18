Ortadoğu’da tırmanan çatışmaların yarattığı güvenlik algısı, Türkiye turizmini doğrudan etkilemeye başladı. Özellikle Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa hattında faaliyet gösteren turizm işletmeleri, yaz sezonu öncesinde artan rezervasyon iptalleri ve talep daralmasıyla karşı karşıya.

REZERVASYON İPTALLERİ YAZA YAYILDI

Turizm sektöründe ilk etapta yakın tarihli iptaller dikkat çekerken, son günlerde bu iptallerin temmuz ve ağustos aylarını da kapsayacak şekilde genişlediği belirtiliyor. Bölgede faaliyet gösteren oteller, özellikle Avrupa pazarından gelen taleplerde ciddi bir düşüş yaşandığını aktarıyor.

Alanya ve çevresinde hizmet veren tesislerde, sezon başı için planlanan doluluk oranlarının yakalanamaması nedeniyle bazı işletmeler sezon açılışını 3-4 hafta erteleme kararı aldı. Artan maliyetler de bu kararda etkili oluyor.

ALMANYA VE İNGİLTERE PAZARINDA GERİLEME

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Mustafa Cengiz, Almanya ve İngiltere pazarında gözle görülür bir daralma yaşandığını belirtti. Özellikle Avrupa basınında yer alan bölgeye ilişkin güvenlik haberlerinin, Türkiye’nin turizm bölgelerini de dolaylı olarak etkilediğine dikkat çekti.

Berlin’de düzenlenen ITB Turizm Fuarı ve Moskova’daki MITT Fuarı’nda da bu tedirginliğin açık şekilde hissedildiği ifade ediliyor.

OTELLERDE %30’A VARAN DARALMA

Antalya bölgesinde faaliyet gösteren turizmci Zafer Aryay, yalnızca birkaç gün içinde 50 oda iptali aldıklarını ve bu iptallerin tüm sezona yayıldığını söyledi. Aryay, mevcut tabloda en az %25-30 oranında daralma yaşandığını belirtti.

Özellikle Alman turist ağırlıklı çalışan tesislerde bu düşüş daha net hissediliyor. Rezervasyon akışının yavaşlaması nedeniyle nisan ayında açılması planlanan bazı oteller, operasyon başlangıcını ileri tarihlere çekiyor.

DIŞ PAZAR ZAYIFLADI, İÇ PAZAR KRİTİK HALE GELDİ

Sedat Kılıç (Tatilsepeti Genel Müdürü), Ortadoğu’daki gelişmelerin turizmi doğrudan etkilediğini belirterek, özellikle Dubai başta olmak üzere bölge destinasyonlarına yönelik rezervasyonların tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Kılıç’a göre, yaz sezonunda dış pazardaki daralma iç pazarı daha kritik hale getirecek. Yerli turistin hareketliliği, Akdeniz’de sezonun dengelenmesinde belirleyici olabilir.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Sektör temsilcileri, çatışmaların süresine bağlı olarak 2026 turizm hedeflerinin aşağı yönlü revize edilebileceğini ifade ediyor. Türkiye’nin doğrudan çatışma içinde yer almamasına rağmen, coğrafi yakınlık nedeniyle oluşan algının turizm talebini etkilediği görülüyor.

Alanya ve Antalya turizmi açısından önümüzdeki süreçte erken rezervasyon trendi, uçuş planlamaları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak.

Turizm sektörü, geçmiş krizlerde olduğu gibi bu süreçte de alternatif pazarlar ve yeni stratejilerle denge kurmaya hazırlanıyor. Ancak sektör temsilcileri için en kritik beklenti, bölgedeki sıcak çatışmanın sona ermesi.