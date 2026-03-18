Program, saat 10.00’da Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Programa ilçe protokolü, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katılacak. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak çelenk töreni, çelenk sunumlarının ardından sona erecek. Programa saat 10.30’da Alanya Garnizon Şehitliği ziyaretiyle devam edilecek. Anma programı saat 11.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sona erecek.

ALANYA TCSG 92. SAHİL GÜVENLİK BOTU ZİYARETE AÇILACAK

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı TCSG 92 Sahil Güvenlik Botu Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü sebebiyle bugün 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Alanya Alidaş İskelesinde vatandaşların ziyaretine açılacak.



