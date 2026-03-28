İsrail ve ABD'nin İran tesislerine düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Ortadoğu'yu sarsan şok bir hamle yaşandı. Tüm dünyanın ve turizm kenti Alanya'nın da bölgesel istikrar açısından endişeyle takip ettiği kriz, Yemen'in doğrudan müdahalesiyle yepyeni bir boyuta ulaştı. Lübnan ve Irak'tan sonra İran'ın bölgedeki en etkili vurucu gücü olarak bilinen Ensarullah (Husiler), İsrail'e yönelik balistik füze saldırısıyla savaşa resmen katıldığını duyurdu.

Cumartesi gününün ilk ışıklarında, Yemen coğrafyasından ateşlenen füzeler İsrail ordusu (IDF) radarlarında belirdi. İsrail'in güneyindeki kritik askeri noktaları hedef alan bu eylem, Husilerin Cuma günü yaptıkları "İran'a yönelik saldırılar sürerse harekete geçeriz" restinden yalnızca saatler sonra hayata geçirildi. Uluslararası ajans Reuters, bu kritik gelişmeyi acil koduyla duyururken, bölgesel savaş riskinin daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye tırmandığına dikkat çekti.

YEMEN'DEN RESMİ AÇIKLAMA: BU DAHA İLK ADIM

Sıcak saatlerin hemen ardından Yemen silahlı kuvvetleri adına dünya kamuoyunun karşısına çıkan Husi Askeri Sözcüsü Yahya Saree (Sari), operasyonun sorumluluğunu resmen üstlendi. Bölgede tırmanan askeri şiddete, altyapı yıkımlarına ve Lübnan, İran, Irak ile Filistin'de yaşanan kayıplara işaret eden Saree, bu eylemlerin devam edeceğinin sinyalini verdi. Sözcü, işgal altındaki Filistin topraklarının güneyinde bulunan hassas askeri noktaları balistik füzelerle vurduklarını belirterek, "Bu ilk askeri eylemimizdir" ifadelerini kullandı. Saree ayrıca, belirlenen hedeflere ulaşana kadar füze operasyonlarının şiddetlenerek süreceğini vurguladı.

KIZILDENİZ'DE KÜRESEL TİCARET VE GÜVENLİK ALARMI

Husilerin sıcak çatışmaya aktif olarak dahil olması, Demir Kubbe, Davut Sapanı ve Arrow gibi İsrail hava savunma sistemlerini büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Ancak krizin boyutları sadece askeri değil; küresel ticareti ve tedarik zincirlerini de doğrudan tehdit ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Arap Yarımadası'ndaki deniz rotalarını uluslararası nakliye firmalarına fiilen kapatan Husiler, şimdi doğrudan ABD savaş gemilerini ve İsrail'i vurma stratejisine geçti. Washington ve Tel Aviv hattının artık birden fazla cephede asimetrik bir çatışmayla yüzleşmek zorunda kalması, uluslararası seyahat ve ticaretten beslenen Alanya gibi önemli turizm merkezlerinde de küresel ekonomi ve güvenlik yansımaları ihtimaliyle yakından izleniyor.