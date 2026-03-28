“ÖZEL sektör olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Artık devletimizin ve ilgili bakanlıkların stratejik destekleri büyük önem taşıyor” diyen Özcan, sezonun sorunsuz geçmesi için tüm paydaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

TEMEL SORUNLAR: ENFLASYON, MALİYET VE REKABET

2026 yılında turizm sektörünün en büyük sorunları arasında yüksek enflasyon, döviz kuru baskısı nedeniyle oluşan “pahalı ülke” algısı ve artan işletme maliyetleri yer alıyor. Rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde turistlerin alternatif destinasyonlara yönelmesi ve kâr marjlarının düşmesi sektörün önündeki temel zorluklar olarak öne çıkıyor. Özcan, tüm bu gelişmeler ışığında turizm sektörünün güçlü kalabilmesi için destek mekanizmalarının hızla devreye alınması gerektiğini vurguladı.

ALANYA HAZIR, DESTEK BEKLİYOR

Alanya’da turizm sektörünün yeni sezon hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten ALTİD Başkanı Cem Özcan, tesislerin teknik altyapı ve güvenlik yatırımlarını eksiksiz şekilde hayata geçirdiğini ifade etti. Özel sektörün sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Özcan, sezonun sağlıklı ve sürdürülebilir ilerleyebilmesi için kamu desteğinin artık kritik bir aşamaya geldiğine dikkat çekti. Yeni sezona beklenen motivasyonla girilemediğini de dile getiren Özcan, sektörde yaşanan mevcut darboğazın aşılması için kamu ve özel sektör arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyonun hayati önem taşıdığını belirtti. Ayrıca tüm paydaşlara dayanışma ve ortak hareket etme çağrısında bulundu.

‘DÖVİZ TEŞVİKİ UZATILMALI’

Turizmcilere sağlanan ve 30 Nisan’da süresi dolacak olan yüzde 3’lük döviz desteğinin uzatılması gerektiğine dikkat çeken Özcan, teşvik mekanizmasındaki prosedürel engellerin sektörün önünde ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade etti. Özcan, özellikle ödemelerin acenteler üzerinden yapılması nedeniyle otelcilerin muvafakat alma süreçlerinde zorluk yaşadığını belirterek, “Konaklama tesislerinin bu destekten doğrudan faydalanabilmesi için mevzuatın sadeleştirilmesi gerekiyor” dedi.

‘KONAKLAMA VERGİSİ BU YIL ASKIYA ALINMALI’

Artan maliyetler karşısında turizm işletmelerinin ciddi bir yük altında olduğunu dile getiren Özcan, sektörü rahatlatacak somut adımların atılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, konaklama vergisinin 2026 yılına mahsus olmak üzere alınmaması ve KDV oranlarında düzenlemeye gidilmesi önerildi. Ayrıca yangın yönetmeliği gibi yasal zorunlulukların getirdiği ek maliyetlerin işletmelerin dayanma gücünü zorladığına dikkat çekildi.

RİSKLER VE AVANTAJLAR BİR ARADA

2026 sezonunda turizm sektörünü etkileyen başlıca risk faktörleri arasında Avrupa pazarında oluşan “Orta Doğu algısı”, artan enerji ve ulaşım maliyetleri ile rezervasyonlardaki yavaşlama öne çıkıyor. Buna karşın Bölgemizin geniş pazar çeşitliliği, sadık müşteri kitlesi ve sektörün krizlere hızlı uyum sağlama kabiliyeti önemli avantajlar olarak değerlendiriliyor.

‘ÇİFTE BASKI’ SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Turizm sektöründe yaşanan daralmanın yalnızca güvenlik kaygılarından değil, aynı zamanda ekonomik etkenlerden kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, artan yakıt fiyatları ve tedarik zincirindeki aksaklıkların seyahat maliyetlerini yükselttiğini, bu durumun özellikle ailelerin tatil planlarında daha temkinli davranmasına yol açtığını belirtiyor. Sektörde oluşan bu “çifte baskı”nın etkilerinin hissedildiğini ifade eden ALTİD Başkanı Cem Özcan ise sürecin ancak ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle aşılabileceğini vurgulayarak,“Bu süreci ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz” mesajını verdi. (ALTİD/BÜLTEN)